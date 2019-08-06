運8運9改進 戰略支援高新機將亮相

消息：出動數遠高以往

本次參加閱兵的高新機，據悉包括運8平台改進的高新1號電子對抗機、高新2號海軍電子情報收集機、高新3號電子干擾機、高新4號空軍戰場指揮通訊機、高新5號空警200預警機，運9平台的第二代電子情報搜集機、高新6號海軍固定翼反潛機、高新11號第二代電子情報收集機、醫療救護機、心理戰機、以及空警500。受閱的空警2000預警機則基於俄羅斯伊爾76平台。

基於運9平台的醫療救護機為首次在公開場合露面。綜合公開資料顯示，該型救護機可同時保障30多名重症傷員送往後方。而在此前該機型曾在西部高原、南海島礁及海外基地多次運送軍方重症傷病者，及曾參與九寨溝地震救災。

轟6K來自「神威大隊」

消息透露，在本次閱兵出現的轟6K戰機，將會來自中部戰區空36師「神威大隊」。該大隊戰史功勛赫赫，除曾空投空爆原子彈和氫彈外，還在96年台海演習時受中央軍委通報嘉獎而獲「神威」稱號。2015年2月16日，中共總書記習近平到「神威大隊」所屬的空軍航空兵某師視察，曾登上轟6K戰機，了解裝備性能。自2015年3月第一次前出島鏈起，該大隊多次執行過穿越島鏈、戰巡南海等任務。

相關人士指出，近年來解放軍愈來愈重視戰略支援機種的研發和裝備。與此前的閱兵相比對，戰略核打擊機型和多品種多平台的戰略戰術支援機型的配備，顯示出解放軍海空軍逐漸增長的軍力，和捍衛海空主權及在南海和東海的利益的能力。