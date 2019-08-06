華北軍用機場戰機雲集 殲20罕見10架同現身 銀色塗裝露面閱兵

至少12架次 不同編隊形式出現

據知情人士透露，在建國70周年參閱部隊的選拔上，軍方各部早於去年11月即開始進行，至今年4月末才基本確定參閱人員和裝備，並進入集中訓練階段。記者採訪時發現，解放軍第五代殲20隱形戰機日前在華北多城均有露面，這些飛機以閱兵儀式所呈現的飛行隊形，進行低空飛行訓練。

此前有消息人士向本報記者證實，在本次閱兵儀式上，已形成足夠戰力的殲20戰機，將以大批次的規模飛臨天安門廣場。雖然消息人士並未透露參加國慶閱兵的殲20的具體數量，但綜合本報記者採訪發現，至少有12架次的殲20曾以不同編隊形式先後出現在記者鏡頭中。即有四機單斜編隊，亦有五機楔形編隊。依以往閱兵的規模，上述編隊隊形一般以3到4組和2到3組呈現，若此推算國慶閱兵出現的殲20或至少將達12至16架次左右，此相當於一個混成航空師改旅的需求。而在此前公開露面的殲20，很少出現3機以上編隊，在非公開場合亦很少被拍到4機以上編隊。

黑色改銀色 減造價辨識度

目前中國空軍擁有的殲20數量一直眾說紛紜，根據7月28日的新浪軍事報道，中國空軍首次公開第一個殲20在建制作戰部隊圖片，威龍第一旅閃亮登場。標誌着中國空軍戰機裝備開始向第五代隱身戰機升級。報道引述未經證實消息說，中國空軍現在大約擁有接近50架殲20戰機。

值得注意的是，本報此次所見參加訓演的殲20戰機塗裝，並非兩年前參加建軍90周年時出現在朱日和基地時的黑灰色塗裝，而是清一色的銀灰色塗裝。該銀灰色塗裝最早在去年年中時期即已被網友發現並上傳到了網絡上，但該塗裝並未曾公開亮相。

相關人士對本報表示，和黑灰色圖塗裝相比，銀灰色塗裝存在造價低、耗時短以及適合實戰等優點。他解釋，殲20作為隱形戰機除超視距作戰性能外，亦需面對視距範圍內的空中肉搏。但原本黑色塗裝在視距內存在辨識度高，易被發現等缺點。故而改成銀灰色塗裝，使之能夠在戰時與其他五代隱形機空中肉搏格鬥時佔據明顯優勢。他續指出，一般參加閱兵的武器裝備均為已形成足夠基礎戰力的裝備，故而殲20若大規模亮相閱兵，則從側面證明殲20已從戰略裝備向實戰化裝備邁進。

殲11B將大規模替代早期機

據悉，本次閱兵的空中梯隊中，解放軍空軍現役主力戰機殲11B將大規模替代在「建國60周年」、「反法西斯勝利70周年」及「建軍90周年」等大型閱兵儀式上壓陣出席的殲10A和殲11A等三代早期機型。殲11B作為三代半機型，除可能會以單種機型編隊受閱外，還會為多個型號的預警機及其他型號高新機組臨戰隊形進行護航受閱。此外在建軍90周年時亮相朱日和閱兵式上，卻未被重點介紹的殲11D，也將代表運用了大量4代機技術的新型戰機，掛載實彈首次出現在國慶閱兵上。

作為陸軍航空兵部隊的直升機受閱機群，將會以直8、直10、直19等主戰機型組成空中梯隊受閱。屆時，解放軍空軍從未在閱兵儀式中公開露面的直20飛機，也將多架次出現在閱兵梯隊中。此外，被戲稱為「胖妞」的運20，亦將首次出現在國慶閱兵，飛臨天安門廣場。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676