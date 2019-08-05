深圳西麗站起點 高鐵設計標準

《深圳特區報》報道，根據初步設想，深珠通道為公鐵兩用通道。其中，深珠城際鐵路通道將承擔高速鐵路和城際鐵路2種功能。為充分發揮該通道功能，其設計將採用高速鐵路（350公里/小時）設計標準，初步線位由深圳南山區西麗站為起點，在前海設置站點，沿前海北端雙界河通道敷設，採用隧道穿越珠江至珠海。

深圳市交通運輸局表示，單一快速通道難以承接深珠通道跨江流量的衝擊。當前，深圳小鏟島2.3平方公里填海方案已獲得珠江水利委員會批覆。根據初步研究，擬依托小鏟島填海作為深珠通道深圳的登陸點，並利用規劃的前海外環道路，多點對接深圳市內的寶鵬通道、南坪快速和月亮灣大道等。

考慮到深圳機場等因素，與深中通道一樣，深珠通道初步計劃採取西橋東隧方式敷設。深圳市交通運輸局稱，公路加高鐵復合隧道在國內外尚無實施先例，存在較大技術難關，因此初步建議隧道段分開敷設，橋梁段是否可採用公鐵復合還需進一步深入研究。

「三小時車程減為半小時」

去年11月15日，珠海市政府常務會審議通過《珠海市幹線路網規劃》，提到將新增伶仃洋通道（即深珠通道），以強化與深港、粵西的聯通，引發各界強烈關注。今年廣東省和深圳市兩會期間，多名深圳和珠海兩地代表呼籲，修建深珠通道將深圳和珠海兩個特區聯繫起來，使得兩地目前兩三個小時的車程縮短為半小時可達。