村民車禍現場搬貨 警：當面才算搶 車主勸阻遭追打 涉事警被停職

觀察者網報道，8月1日，一輛滿載井渠蓋的貨車途經河南固始縣時翻側。2日上午，車主宋先生報警稱，車上33噸井渠蓋已快被附近村民搶光。從現場短片中，路邊散落一堆井渠蓋，有村民正往自己開來的車上裝井渠蓋然後運走。宋先生表示，當地派出所接到報案後先做筆錄，之後又說不立案。

「商品已砸毁 小量侵佔不犯罪」

固始縣公安局東關派出所指導員陳家文3日回應事件表示，此事未達立案標準：一是不能算是哄搶，因為法律上規定哄搶必須是物品有人看護，「當着面才算搶」；第二個是車翻了以後，這堆商品砸毁了，多數都破損，其中有小量完整的井渠蓋被村民拿走，「小量的侵佔夠不上犯罪」，貨主只能去法院起訴。

對於警方的回應，宋先生提出質疑稱，他趕到現場時，不僅沒人聽他勸阻，一車一車運走貨物，還有人追着打他。而且損壞的井蓋不超過總數的20%，村民拿走的並不少。另據《新京報》報道，宋先生受訪時表示：「我在那攔，我說這貨是我的，還有一個老頭罵我，說這貨是你的嗎？是你的，為什麼沒寫你的名字？」

網民熱議 警立案調查

宋先生表示，現場並不是無人看護，只是因為司機受傷要去醫院檢查，而他從老家趕過去也要時間。此外，他認為井渠蓋是合成的，很結實，不容易爛，並非如警方所說「多數都破損，其中有小量完整的井渠蓋被村民拿走」，他說，「好的都被人搶走了」。

事件在網上引起議論，固始縣公安局昨日回應此事稱：關於固始縣發生貨車側翻村民搬空33噸井渠蓋情况，8月3日上午，該局已立案調查。市公安局法制、督察部門也已專程趕赴固始督辦。固始縣公安局組成專案組開展調查工作，並追回部分井渠蓋。固始警方還表示，目前，對相關人員的調查正在進行中，涉事警員已停職接受調查，該局將根據調查情况依法依規處理。