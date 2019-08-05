特朗普：美消費者未為加關稅埋單

稱華以貶值注資支付關稅

美國之音報道，特朗普在Twitter貼文辯解稱，「徵收中國關稅進展很順利。他們正向我們支付數百億美元。他們是通過貨幣貶值並注入大量資金維持他們的系統運轉的方法向我們支付關稅。我們的消費者迄今為止並沒有為此埋單，也沒有出現通脹。沒有靠美聯儲幫忙！」

特朗普8月1日宣布對華再徵關稅，有經濟學家表示，美國消費者將為這些新的關稅買單。特朗普在推文中還說，有些國家要求通過談判簽署「真正的貿易協議」，「他們不希望成為美國的關稅目標」。

路透社報道，關稅的目的是讓外國進口產品更加昂貴，以增加國內的產品生產，除非國際出口商降價，可沒有證據顯示中國正在削減出口產品的價格。美國國家經濟局（National Bureau of Economic）今年3月份發表的一份研究顯示，2018年徵收的全部關稅都轉嫁到了美國消費者身上。白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）上周五表示，新關稅對消費者的影響微乎其微，儘管3000億美元的目標清單幾乎涵蓋了所有消費品，從手機、筆記本電腦到玩具和鞋類。

明報記者