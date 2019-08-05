郭台銘幕僚：料民眾樂見郭王柯合作

郭曾晤王 與柯短暫通話

中央社報道，對於郭台銘與王金平會面，又與柯文哲通話，遭質疑是在籌組三人聯盟，郭台銘幕僚劉宥彤昨日表示，大家都是對台灣具有影響力的人，彼此會面談有關富國利民事情，也不一定完全是跟選舉有關。

劉宥彤說，「如果說合作能讓國家更好，相信所有民眾也都會樂觀其成，但是所謂的合作一定要牽扯到選舉，這是有一點太多的想法。」至於未來是否會與柯文哲見面，劉宥彤表示，郭台銘並未交代要與柯文哲會面，目前也沒有這樣的計劃，郭台銘僅在電話中禮貌性寒暄時表示，「有機會拜訪」。

稱會有郭韓會 暫無規劃參選

對郭台銘是否會跟韓國瑜會面，劉宥彤指出，會有郭韓會，但很多事情需要時機、方式，也要有一個過程。此外，有媒體報導郭台銘不加入台灣民眾黨，規劃以無黨籍身分參選總統，劉宥彤回應，目前沒有規劃參選，也沒有入黨的事情，純屬媒體臆測。

對於郭台銘與柯文哲可能將合作參選總統的傳聞，台灣的總統蔡英文昨日在宜蘭說，她不知道這些傳聞到底是否真實。台灣是民主、自由的社會，任何人都有參選總統的權利，只是要參選的人必須對國家所面臨的處境與挑戰，還有基本的立場都要講清楚。

國民黨總統參選人韓國瑜昨天啟動下鄉之旅，而動向備受關注的郭台銘則在上午會見堅持參選到底的王金平。

韓:民進黨下台為藍營共同心聲

韓國瑜說，盡最大誠意持續與郭台銘及王金平保持密切聯繫，但期待吳敦義能出面整合「不一樣的、極有可能離開的黨員同志」，他認為以黨主席的高度出面整合效果會更好。他又說，2020年讓無能的民進黨下台是藍營基層共同的心聲。