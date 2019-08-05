輾轉東南亞多國 逾50人助逃

特地從美國飛往東南亞協助陳與家人逃亡的傅希秋在Twitter寫道，「感謝永活上帝大能的手過去兩個多周使用『地下鐵路』 超過50位弟兄姐妹和朋友，從多個國家出手協助營救陳建剛律師弟兄一家人成功來到自由美國土地。上帝紀念那些無名冒生死危險營救者弟兄姐妹們！」又表示「跋山涉水雖累猶樂。感謝我的家人和員工董事們對我旅行的禱告和支持！」

「被失蹤」成逃亡最大誘因

傅告訴「自由亞洲電台」，陳2015年就被限制出境，這次的逃亡「歷經千辛萬苦，輾轉在東南亞4、5個國家，動用四五十名人力，過程相當艱難」。他又指，陳建剛主要因為代理黃婉的案子，在近一個月受到最嚴重的威脅，包括直接被威脅會「被失蹤」。當局曾將陳帶到北京司法局，直接告知再為黃辯護會觸動政治紅線，要他立即放棄代理，否則會「被失蹤」，並用他的家人威脅，這是逃亡的最大誘因。

對華援助協會是成立於2002的年非牟利基督教人權機構，總部設在美國得克薩斯州，旨在披露基督教會在中國大陸境內受官方打壓的狀况以及提供法律援助，多次協助受打壓的異議人士出逃。