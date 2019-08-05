代理周永康兒媳案 獲人權組織協助 遭被失蹤威脅 京維權律師逃亡抵美

稱為在專制中國外尋戰鬥機會

據台灣「中央廣播電台」報道，陳建剛一家幾經波折越過中國邊境，從曼谷搭機經馬尼拉飛往美國紐約。美國東部時間8月3日深夜，陳建剛與家人順利抵美。當晚他在Twitter發帖稱，「僅僅因為在正常執業過程中捍衛法治，我受到來自中國政府赤裸的生命威脅，面臨即刻的失蹤、酷刑、乃至生命危險。為了讓妻兒避免因我的工作繼續蒙受株連迫害，也為了在日益專制的中國之外尋找工作和戰鬥的機會，我開始了這場艱難的自由之旅」。

他也在帖文中感謝了位於美國的非牟利人權組織「對華協助協會」（China Aid）和「改變中國」（China Change），以及其他朋友的營救和幫助，並貼上了一家四口與「對華協助協會」創始人傅希秋牧師在東南亞某國機場轉機時的合照。

司法局稱觸政治紅線 不容翻案

在陳建剛確認順利抵美後，黃婉當晚在Twitter連續發帖，透過展示她與陳在今年7月6日一次對話的文字紀錄，詳述陳因代理她的案件而被威脅的過程。根據對話紀錄，北京市司法局副局長王群7月5日找陳建剛談話，要求陳放棄代理黃婉的案件，在利誘不成的情况下轉而威脅會讓陳「失蹤」。

其中，陳建剛引述王群給出的理由稱，「中央有決定，要堅決肅清周永康的流毒」，指陳代理的黃婉案已「觸及政治紅線」。陳則回應表示，他辦理案件依據的是法律和事實，至於何機構或組織要肅清何流毒，與他辦理的黃婉租賃合同糾紛案件沒有關係。王繼而警告，周永康案就是政治紅線，不容翻案，黃婉被禁出境就是因為她知道得太多；若陳繼續辦案便「會失蹤」。

黃婉：已通知美駐華使館

黃婉對此表示，陳因代理她的案件被打壓，本質上是「剝奪我獲得律師幫助的權利，就是讓我在中國法律面前孤立無援而任人宰割」。身為美國公民，她將把上述有關陳的遭遇的情况報告給美國駐華大使館及政府。

黃婉今年2月在twitter透露，她因犯職務侵佔罪被判囚2年半、緩刑3年，緩刑期間被執行社區矯正，於今年6月6日期滿。在期滿前兩日，她接到北京朝陽區法院的民事訴訟通知並得知自己被限制出境。該民事案件疑為因周永康和周濱出事後，家族名下的公司未履行此前的土地租賃合同按時交租，黃婉作為第三被告被起訴。黃6月中旬表示，她已委託陳建剛律師代理，將積極應訴。

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