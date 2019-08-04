林祖戀走出監獄 仍受監控 家屬：被捕至今從未收法律文件

林家人全程被「護送」 住宅裝天眼

知情人士對本報稱，林祖戀家人昨日清晨到陽江監獄接林，75歲的林祖戀身體和精神都「還可以」，兩年前在獄中跌倒骨折的左膝也恢復良好，他將先在珠三角親屬住處休息幾日，再返回烏坎，但仍需視健康及安全情况而定。該知情人士還透露，當局雖無明言不准林祖戀回鄉，僅問過計劃去哪裏，但嚴密監視林家人，日前除叮囑不可接受傳媒訪問外，還主動詢問他們是否需要幫手去接林出獄，遭拒絕後改稱陪同去接。昨日，懷疑來自汕尾市及陸豐市兩級政法委的人員分3輛私家車全程「護送」林家人，在陽江監獄門外也有很多公安和便衣。消息人士說，林祖戀昨日所住的地方、屬於其家人的物業，門口被裝上監控錄影。

消息人士轉述林祖戀家屬指出，一直沒有收到任何法律文件，包括判決書，在官方平台中國裁判文書網也檢索不到。家人質疑，法律程序不全，當局卻一直派人監控、施壓，包括在林身體抱恙後仍堅拒保外就醫申請，「這是什麼世道」。本報曾報道，這3年來林祖戀的家人獲准每月探監一次，當局將所有談話錄音上報到省一級。

烏坎抗爭領袖 受賄罪成判囚逾3年

烏坎村民2011年為抗議官員私賣土地上街，爆發警民衝突，又有被捕者離奇死亡，引發全球傳媒關注。後來官民達成一致，廣東省妥善處理維權事件的「烏坎經驗」及該村落實基層直選、村民自治的情况，一度被外界視為內地民主現曙光。但事過多年失地未歸，民怨再起，林祖戀決定召開村民大會商討上訪事宜，2016年6月18日凌晨，即開會前一日，林在家中被帶走。其後烏坎村民連續遊行80多日，最終當局以橡膠子彈鎮壓，大量村民被捕及判刑。

律師回應查詢：跟你沒關係

林祖戀被控「受賄、串通投標、非國家工作人員受賄」3項罪名，並簽署「不請律師」聲明，但獲當局指派辯護律師王波和方振宏。一審裁定除「串謀投標」外，其餘兩罪成立，判囚3年1個月，罰款20萬元人民幣，林最初表示認罪不上訴，但其後提出上訴，遭二審駁回，維持原判。家屬在他入獄1個多月後，才知他在陽江服刑。2017年5月，林祖戀跌倒左膝骨折，後又驗出患肺結核，獄方稱事因「雨天路滑」。

本報昨致電林的兩名律師查詢法律文件沒有送達家屬一事，王波一聽林祖戀案即稱「沒空」並掛斷電話，方振宏則說「跟你沒什麼關係，時間太久了，忘記了，不知道」。消息人士稱，林家人不認可這兩名律師，沒有與他們聯繫。

明報記者