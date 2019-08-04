駐京周記：北京夜間經濟面臨問題多

兩會報告提出促消費

夜間經濟源於1970年代的英國，是當時為改善城市中心區夜晚空巢現象提出的經濟學概念，主要是指從夜晚6時到次日早上6時以本地市民和外地遊客為消費主體，以休閑、旅遊觀光、購物、健身、文化、餐飲等為主要形式的現代城市消費經濟。北京市政府在今年兩會工作報告中提出，將出台繁榮夜間經濟促消費政策，鼓勵重點街區、商場、超市及便利店適當延長營業時間，並計劃在西城、朝陽、豐台、石景山、通州和昌平等區域，各打造深夜食堂特色餐飲街區。

據城市居民消費習慣調查發現，內地市民夜間消費比白天活躍，東部地區則遠強於西部地區，約60%的市民喜歡在夜間消費。以北京王府井步行街為例，超過百萬的高峰客流時段都是在夜間。似乎北京的夜間經濟萬事俱備，只欠政策的東風。但事實上，經濟疲軟的現象對已經存在的夜間消費經濟有很大影響。上周的一晚，記者約友到簋街吃飯，人流就比去年同期冷清很多。一家口碑還不錯的舖子，連記者及友人在內，僅有3名客人。

冬夏溫差大 民眾無興趣

北京夜間經濟面臨的問題也很多，例如較為平民化的露天擼串（燒烤），因大氣治理而被禁止。酒吧、KTV等娛樂場所又因「三里屯」或「後海」等名片過於響亮，致其他地區的類似產業難以吸引人流。此外，冬天夏日夜晚溫差超過50攝氏度，亦限制了北京夜間經濟的發展。

最重要的是，北京絕大多數市民工作地點遠離住處，收工後花在路上的時間很長，不少上班族坦言對夜晚再出門消費不感興趣，「每天上下班至少要擠三四個小時的地鐵，早已身心俱疲，如不是有親朋到京需要招待，哪有精神去促進夜間經濟啊」。

明報記者 鄭海龍