北戴河會議登場 中組部長探專家

陳希受習委託 副總理孫春蘭參加

新華社報道，陳希在看望專家時指出，參加休假活動的各位專家，為祖國的科技創新、社會進步、人民幸福作出了突出貢獻，是新時代的見證者，更是建設者。廣大專家人才要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，進一步堅定理想信念，以銳意進取、開拓創新的精氣神和埋頭苦幹、真抓實幹的自覺行動，大力弘揚勇攀科技高峰、敢為人先的創新精神，大力弘揚追求真理、嚴謹治學的求實精神，做愛國奮鬥的模範引領者和改革創新的奮力開拓者。

報道中沒有提到包括習近平、總理李克強等7名政治局常委的情况。自2013至2017年，探望暑期休假專家的都是時任政治局常委、中央書記處書記劉雲山。但從去年起，則由陳希和副總理胡春華代勞，今年的規格也與去年一樣，只是胡春華換為孫春蘭，而參加休假活動的專家共有58位，比去年的62位要少。