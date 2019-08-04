駁特朗普 禁毒委：華管制芬太尼更嚴

華駐聯國大使：準備好反制措施

特朗普1日在Twitter中稱，中國國家主席習近平曾說會阻止芬太尼出口到美國，不過至今仍沒做到，導致很多美國人喪生。對此，國家禁毒委副主任、公安部反恐專員劉躍進昨接受央視專訪時表示，美方這一說法完全不符合事實，中方對此完全不能接受；與美方對芬太尼類物質的管制措施相比，中國採取的管制措施更為嚴格。

報道稱，今年5月1日，公安部、國家衛健委和國家藥監局聯合發布將芬太尼類物質列入管制品的公告已正式生效，中國列管的芬太尼類物質品種達到25種，超過聯合國規定管制的21種。

對於中美貿易戰升級，中國新任駐聯合國大使張軍前日指出，如美國要在貿易上與中國對抗，「我們將會奮戰」，他還表示，北京已準備好反制措施。美國《外交政策》前日刊出美國外交關係協會貿易專家奧登（Edward Alden）的文章，稱萊特希澤主導的對華貿易談判政策已告失敗，特朗普現決定自己主導一切，「特朗普政府裏，已經沒有任何一個官員還抱持中國會屈就於任何額外壓力的幻想」。

王毅晤加外長 互表關注扣押公民

另據外交部網站消息，王毅前日在泰國曼谷應約會見加拿大外長方惠蘭。王毅表示，加方去年12月任意扣押中國公民（孟晚舟），激起中國人民強烈憤慨，導致中加關係遭遇嚴重困難。「我們希望這事能夠盡快得到妥善解決，使中加關係盡早回到正確健康軌道。」美國之音稱，方惠蘭對王毅的關切沒有詳細說明，但表達了對孟晚舟被捕後，中國拘捕加國公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕沃爾（Michael Spavor）的關注。

（中美角力）