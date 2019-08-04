縮限赴台第二波 台稱大陸減旅團 粵砍八成配額 陸旅業：報名人數下降

台媒：大陸8省嚴控配額

《聯合報》報道，台灣的旅遊業者、觀光學者上周五（2日）以來陸續接獲大陸組團社（有代辦赴台旅遊資質的旅行社）緊縮團客配額的消息。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，根據消息，已有8個省將嚴格控管配額，來台最多的廣東省，兩家最大的旅行社廣之旅每月配額縮減後只剩1200名，廣州攜程每月500名。江西7家組團社每月每家80名配額、寧夏5家每月每家50名，天津11家每月總額300名，浙江18家每月總額3000名；北京、上海、四川也將管控，但配額數還沒出來。

根據台觀光局的資料，目前大陸赴台遊的組團社共有311家。觀光局表示，持續收到旅行社緊縮配額的信息，但仍要查證。台灣旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，他正在大陸蒐集當地資訊，陸方目前確實將縮減團客配額，只不過各省地區的縮減配額不一。蕭博仁表示，廣東省原本一個月有2.6萬人次來台，目前接到當地組團社回覆的訊息顯示，下月可能只剩下5000人配額，等於砍了八成。黃正聰也表示，過去各個組團社都有配額，只是沒有落實，如果超過團客配額，組團社通常會幫團客改申請自由行簽證來台，這次陸方「重申態度、嚴格禁止」。

經濟損失料「至少千億」台幣

另據「ETtoday新聞雲」報道，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光昨日證實，陸方已開會決議限縮團客配額，目標是讓今年以來增長的陸客來台人數，回到去年水準。他依陸客每人每日在台平均消費額7000元新台幣（約1700港元）、平均停留7.4天估算，到今年底若減少70萬人次，台灣將減損360億元新台幣（約90億港元）觀光外匯收入，而若加計航空、餐飲、大小客車租賃業、免稅店、各式賣店及夜市攤商等觀光產業鏈，台灣經濟損失「至少在千億元以上」。

粵旅業：無明文規定 應為各旅社決定

一位廣東旅遊業界人士對本報表示，業界總體上都覺得赴台團客配額減少。對於廣之旅這樣的大型旅行社，由多方渠道匯集客量，數量大，會對客量進行控制；但控量行為並無明文規定，不涉及整個行業，應為各個旅社的決定，並且應該是近期開始，「之前恨不得所有人都去啦」。他表示，不單是旅行社團量減少，另一邊有意向赴台的遊客數量亦在減少，雙方「主要是擔心安全問題」，「不cut都不夠人數啦，所以cut不cut沒太大意義」。

而一家廣東大型旅行社的工作人員則表示，他們已拿到近期的名單配額，和之前一樣，沒有減少，「只是不能個人自由行，跟團或半自助正常」。本報記者昨日查詢攜程深圳出發赴台旅行團，9月、10月每月發5個團，名額80人；8月發6個團，名額48人，但目前均無人參加。旅行團的排期僅顯示至10月份，而上海出發的僅顯示8月當月的團期。較同出發地的赴泰國、日本旅行團，排期和團數都冷清許多。

明報記者

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