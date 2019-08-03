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「天津到處都是海景房」

【明報專訊】天津周五下起大雨，市區多處水浸，有車輛水中死火，網友調侃稱，「來天津，到處都是海景房」。氣象台稱，降雨將持續到今晚。圖為有打傘的市民出行，要涉水穿過被淹的街道。

（新華社）

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