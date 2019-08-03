前少林僧人涉黑 阻村委選舉

偃師警方周二（7月30日）發公告稱，拘捕當地一個黑惡集團16名成員。澎湃新聞網昨報道，被捕16人中包括釋永旭的胞兄王雲龍和王雲雷，以及附近袁寨村主任袁明山，他們面臨「敲詐勒索、尋釁滋事、聚眾鬥毆、非法拘禁、聚眾擾亂社會秩序」等指控。

承包一座山 經營寺廟任住持

《新京報》報道，釋永旭承包偃師大口鎮牛心山，在山上經營一座寺廟並任住持。2005年接任大口鎮焦村主任的焦紀安稱，2008年村委會換屆選舉時，釋永旭帶武術學校學生到場阻撓，用汽車堵住選舉場地大門，並砸爛投票箱，撕毁選票。焦紀安猜測，釋永旭可能是想他自己指定村主任。有知情人士透露，釋永旭在大口鎮有多處房產。

公開報道顯示，50歲的釋永旭俗名為王雲生，曾以「偃師市政協委員、偃師佛教協會副會長」的名義出席活動。工商資料顯示，釋永旭曾創辦少林寺禪武學院，並自稱「嵩山少林寺第33代嫡傳弟子、曾任武僧總教頭」。少林寺早前回應稱，釋永旭1980年代到該寺出家並經營士多，2003年自行離開，少林寺從未設置「武僧總教頭」一職，其他涉案人士亦非少林弟子。偃師佛教協會亦已免去釋永旭職務。