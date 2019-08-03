完成環月行 微衛星主動撞月 「龍江二號」曾拍攝「最美地月合影」

設計壽命1年 已運行437日

新華社報道，「龍江二號」去年5月21日隨「嫦娥四號」任務的「鵲橋號」中繼星搭載發射，同月25日晚10時順利進入環月軌道。這顆整星重量僅47公斤的微衛星，設計壽命為1年，實際在軌運行達437天，圓滿完成了既定任務目標。

「龍江二號」搭載有2台科學載荷（負荷物），包括由中國科學院國家空間科學中心研製的超長波探測儀，以及沙特阿卜杜勒阿齊茲國王科技城研製的月球小型光學成像探測儀。

超長波探測儀的主要目標是利用月球對地球射頻干擾的天然遮擋，對超長波天文觀測和太陽輻射研究進行技術驗證。探測儀對月球軌道不同位置的輻射譜進行探測，獲取了月球軌道1至30兆赫超長波連續譜，完成地球射電干擾普查，同時還展開各類掩月探測試驗，對有效載荷關鍵技術進行了驗證。

完成30次成像 與多國交流

沙特月球小型光學成像探測儀則是「嫦娥四號」任務的國際合作載荷之一，其主要目的是在近月點展開對月觀測，在軌期間累計完成30次成像，成功獲取清晰的月球雨海局部影像圖和包含波斯灣、紅海、地中海、阿拉伯半島等區域的地月合影等多幅科學探測影像，成為中國與一帶一路沿線國家在航天領域合作取得的標誌性成果，拉開中沙航天深度合作的序幕。

此外，「龍江二號」在完成技術試驗和探測任務的同時，還促進了民間國際交流。衛星發射前，哈爾濱工業大學研製團隊不僅完成了國內4個地面站的準備工作，還聯合日本和歌山大學、荷蘭德文格洛25米射電望遠鏡等全球40多個UV地面站參與了數據接收。今年2月，中方團隊與荷蘭、德國合作伙伴拍攝的「最美地月合影」照片在英國《獨立報》和美國《科學》雜誌刊發，引起廣泛關注。