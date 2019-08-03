「10+3」外長會 王毅：加快中日韓自貿區建設

新華社引述王毅表示，10+3國家是東亞的核心，10+3合作是東亞合作的主渠道。10+3國家發展得好，東亞就繁榮穩定；10+3國家團結合作，東亞就和諧安寧。王毅稱，作為中日韓合作主席國和10+3合作共同主席國，中方願與各方密切配合，為11月領導人會議做好準備，推動10+3合作取得新的更大發展。

13國同盼RCEP年內完成談判

王毅又提出6點建議，包括推動年內結束區域全面經濟伙伴關係協定談判，加快中日韓自貿區建設，深化中國-東盟自貿區合作；深化東亞財金合作，打造金融穩定與危機預防救助體系和地區基礎設施融資體系；本着開放、綠色、廉潔理念，高質量共建一帶一路，促進地區聯通；進一步提升10+3科技合作，加強智慧城市合作；縮小地區發展差距，深化災害管理、農業、減貧、環保等領域合作；以及文明互鑑，深化教育、旅遊、體育、媒體等領域合作，增進東亞國家文明、文化交流。

日、韓和東盟國家外長均同意支持多邊主義和自由貿易，堅持開放包容理念，爭取年內完成RCEP談判，推進區域經濟一體化進程，加強互聯互通，促進人文交流，共同維護地區金融穩定，不斷完善區域經濟治理架構。各方還就深化創新、可持續發展合作提出建議。