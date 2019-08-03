拆局：反制乏板斧 中國只能「忍到美國大選後」

內地學者：最多大買美大豆

中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘教授對本報表示，特朗普揚言要對中國加徵關稅，是因為他以及他背後相當多一批人相信，關稅戰雖對美國人的生活和就業有一定影響，但中長期對中國的打擊更大，不僅可逼迫中國作結構改革，還可能逼出「好協議」，有利特朗普選情，所以他們現在一定要這麼做，希望中國會投降。

時殷弘表示，但從目前來看，中國絕對不會投降，「最多再大量進口美國大豆」。他認為中國反制的工具沒美國多，因此做法上可能較猶豫，但中國領導人已提出要過「緊日子」，如果特朗普堅持對中國徵收關稅，甚至從10%加到25%，中國也要忍下去，「與美國對着幹」；在維護政治、經濟穩定的同時，看能否「弄好金融改革」。

台學者：美農收成期至 特朗普着急

時殷弘強調，美國這次加徵關稅，雙方可能都會「叫痛」，「但可以肯定，中國不會先叫痛」。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德接受中央社記者訪問時也表示，美國總統大選將至，但貿易談判並不順利，特朗普認為中方有意拖延；現在美國農產品第3季即將收成，如果中國再不採購，可能影響美國農民生計，屆時特朗普選戰會打得很辛苦，因此即便最後一波加徵關稅可能傷害蘋果等科企，特朗普也要爭取農業州選民認同。

明報記者