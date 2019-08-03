特朗普加徵關稅 京：不接受恐嚇訛詐 美媒：白宮幕僚多反對 萊特希澤致電劉鶴未接

特朗普周四於Twitter公布加徵關稅消息後，在白宮會見記者時補充，10%的稅率可能只是短期做法，不排除逐步調高至25%。他稱徵收新關稅主要原因是對談判進展太慢感失望，認為中國在拖延，同時中國未能兌現購買美國農產品等一系列承諾。1個月前特朗普曾在大阪「習特會」後宣布，不會再對中國加徵新關稅。

商務部：必要時不得不反制

對於美國擬徵新關稅，國務委員兼外長王毅批評，加徵關稅絕非解決經貿摩擦的建設性、正確的方法。中國商務部也對美方做法表示「強烈不滿、堅決反對」，稱如果美方落實關稅措施，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益，一切後果全部由美方承擔，「中方始終認為貿易戰沒有贏家，不想打、不怕打，但必要時不得不打」。

外交部亦表示，中方不會接受任何極限施壓和恐嚇訛詐，「在重大原則問題上我們一寸也不會退讓。希望美方認清形勢，放棄幻想，糾正錯誤，回到通過平等和相互尊重基礎上的磋商解決問題的正確軌道上來」。

《華爾街日報》、彭博社引述知情人士透露，白宮內部大多對加稅決定持反對意見，包括美國貿易代表萊特希澤、財長梅努欽、白宮經濟顧問庫德洛和國家安全顧問博爾頓。該人士表示，特朗普堅持推動此舉，並得到鷹派貿易顧問納瓦羅的支持。報道指當日會議氣氛緊張，梅努欽建議在宣布新關稅前通知一下北京，被特朗普拒絕。不過萊特希澤稍後獲准與中國副總理劉鶴通話，但劉鶴沒有接。萊特希澤的發言人表示，他「支持總統的行動」。

儘管特朗普稱加徵關稅可讓美國庫房獲得數十億美元收入，但美國四大零售商組織均表態反對加徵關稅，認為會損害消費者利益及影響就業。全美零售商聯合會（NRF）周四亦形容決定「將對美國消費者造成傷害，並減緩美國經濟增長」。零售巨頭沃爾瑪和亞馬遜均是該會成員。

四大零售組織反對 蘋果恐受打擊

零售行業領袖協會（RILA）表示，新關稅將抬高衣服、玩具、家居等日用商品和電子產品的價格，衝擊消費品和家庭預算。

美國服裝和鞋類協會（AAFA）也指出，這一舉措對美國消費者的傷害程度遠大於對中國製造商，因美國人購買的服裝和鞋類分別有42%和69%產自中國。

與早前加徵關稅主要集中在工業品上不同，今次將包括電子產品、手機、服裝等一系列消費品。

根據行業組織消費者技術協會（CTA）數據，關稅將影響貨值約450億美元的手機、390億美元的筆記本電腦和平板電腦，以及54億美元的電子遊戲機，可能打擊iPhone和其他蘋果公司產品在美國的銷售，因這些產品大部分在中國生產。

明報記者

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