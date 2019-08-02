國台辦批台毁自由行基礎 蔡英文斥當遊客政治工具

傳9月陸限遊客團 交通部：待證實

國台辦發言人馬曉光昨表示，自由行試點是在兩岸關係和平發展大背景下，擴大交流的積極舉措。央視報道，馬曉光稱，民進黨政府不斷推進台獨活動、不斷煽動對大陸敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞自由行試點的基礎和條件。「相信兩岸同胞都希望兩岸關係早日回到和平發展正確軌道，大陸居民赴台旅遊能夠盡快恢復正常、健康的發展局面。」

放寬大陸探親標準 台:展現人權價值

中央社消息，台灣總統蔡英文昨日表示，大陸的決策是「戰略上一個很大的錯誤」，她認為年輕人來台自由行是兩岸人民交流最自然、最真誠的部分，大陸把觀光客當做政治工具，只會讓台灣人反感。國民黨昨日在FB發文，對於大陸停止赴台自由行深感遺憾。中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫表示，受2016年陸客銳減影響，旅遊業者事後積極調整策略，所以這次的衝擊應該不會像當時那麼嚴重。

另外，台灣內政部則於昨日起放寬陸配親屬來台短期探親的資格，原先限制台灣人民三親等內的血親才能來台探親，如今放寬為三親等內血親的「配偶」，例如大嫂、孫媳婦、姐夫等，並表示此舉為了展現與大陸不同的人權價值。