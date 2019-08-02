柯文哲：組黨冀奪10席立委 9月決定選總統否 專家：爭補助金

中央社報道，柯文哲昨日上午10時在台北市政大樓接受媒體聯訪，表示「台灣民眾黨」創黨理念是用民意、專業與價值來做決策，「我們不是政治上的領導者，而是文化上的傳道者」，並以清廉、勤政、愛民為原則。柯文哲表示，他的台灣價值是民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營，而中心思想就是台灣的整體利益與人民的最大福祉；又說「政治不難，找回良心而已；執政不難，莫忘初衷而已」。

稱最大目標進軍立院 「剛開始找人」

柯文哲的幕僚表示，組黨將挺進立法院，力拼10席區域與不分區立委。柯也坦言，進軍立法院是最大目標，不過現在仍沒名單，「才開始找人而已」。中央社稱，柯文哲組黨意在擴大政壇影響力，其動向將牽動2020選情。而對於選不選總統，柯文哲只說，9月17日是登記期限最後一天，大概9月上旬就是最後決定時間，若沒登記就代表不選。

與蔣渭水政黨同名 其基金會表反對

柯文哲追隨台灣民主運動先驅蔣渭水籌組「台灣民眾黨」，蔣渭水文化基金會昨發表聲明，稱黨名易造成混淆，盼柯文哲斟酌，以示對歷史與蔣渭水的尊重。蔣渭水在日據時期成立「台灣民眾黨」，柯多次說自己是繼承蔣渭水理念並以蔣渭水門生自居。

政評員：失無黨籍優勢 料為備戰2024

台灣政治評論員黃暐瀚昨在facebook分析稱，柯組黨後最有可能當黨主席，推動拿下不分區甚至區域立委名單，然後繼續當台北市長至2022年。他認為組黨令柯文哲「參選機率下降」，因原本「無黨籍」是其跳脫藍綠爭取選票的優勢。而若靠黨內立委搶下黨團門檻（全台不分區立委選舉政黨得票率3％）以上的席次，就可以拿到政黨補助金（每年每票新台幣50元），維持台北市長卸任之後的政治能量，再考慮是否轉攻2024總統大選。