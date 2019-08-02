北京聞風：國慶70年：開門忙慶祝閉門言憂患 ／文：鍾鳴九

一個月前頒布的「特赦令」，被視為是慶祝的前奏。目前，一批符合條件的服刑人員已被依法特赦。7月中旬，天安門景觀工程啟動。有消息稱，這是為「逢十」慣例的國慶閱兵做準備。

決勝全面小康 經濟陣痛消化需時

進入7月，國家統計局推出「70年數據」系列，陸續公布經濟機構、環境保護、文化事業、科技創新、能源結構等領域70年來的相關資料。據消息人士透露，科技、國防、經濟、外交等領域負責人或領軍人物將對相關領域作系列總結，預計8月中旬陸續在主流媒體播出。

除成就總結外，執政70年的中共也在作一場「刀刃向內」的總結。「不忘初心，牢記使命」主題教育活動目前已整兩月。中共希望通過這場「自我革命」，重溫「建國初期的執政理念和目標」。

觀察人士認為，中國正處於2020全面建成小康社會的衝刺決勝階段，面臨國際環境和國內條件的深刻變化。中美貿易戰仍將繼續，國內產業升級、經濟發展導向「由量轉質」，所引發的「經濟陣痛」消化仍需時日。這在當下和未來都對中共執政提出了新的要求。中共此時的憂患意識便源於此。

危機並存 「刀刃向內」解困局

這一點，在中共中央近日密集召開的高層會議中也有體現。

7月29日，中共在中南海召開黨外人士座談會。習近平在會上表示，在面對道路曲折、困難時，中共仍然要發揮社會主義制度政治優勢，集中力量辦大事，打好防範和抵禦風險的有準備之戰，打好化險為夷、轉危為機的戰略主動戰。

7月30日的中共中央政治局會議也指出，當下中國經濟面臨新的風險挑戰，經濟下行壓力加大，必須增強憂患意識，把握長期大勢，抓住主要矛盾，善於化危為機，辦好自己的事。

國慶70周年將近，中共面臨多重考驗。內地學者認為，中共帶領中國人民經歷了「站起來、富起來」，如今要面對的是「強起來」帶來的所有考驗。危機並存中，中共深知穩內部、「做好自己」對於應對國內外變局的重要性，「刀刃向內」才是解局的根本所在。

文：鍾鳴九