全國大軍演 軍委聯指中心牽頭 五大戰區齊動 包括對台南北雙演習

消息人士對本報表示，是次全國軍演是在中央軍委聯合參謀部屬下作戰指揮中心牽頭指揮。出動軍兵種不僅涉及解放軍傳統陸海空及火箭軍，還包括軍改後新成立的戰略支援部隊和聯勤保障部隊。消息稱五大戰區都會參加，此舉旨在檢驗軍改後五大戰區的聯合作戰協同能力，以及解放軍各部在指揮、作戰、訓練、保障等方面的最新成果；同時也檢驗解放軍在反分裂、反介入，維護主權和領土完整的能力，並據此演練新戰術和新戰法。但消息人士並未對各戰區在演習中的任務和目標作進一步解讀和評價。

消息：檢驗軍改後協同作戰反介入能力

早在7月14日，國防部一反常態主動公布演習信息，稱根據今年全軍年度計劃作出的例行安排，將在東南沿海等海空域組織演習，並「一反常態」未提及演習「不針對任何特定目標」。浙江海事局日前也發布「浙航警0623」航行警告，自7月28日至8月1日在舟山島正東48浬處作軍事活動，隨後廣東海事局也發布「粵航警0164」航行警告，自7月29日至8月2日在福建的東山島附近海域作軍事活動。而在7月25日，海事部門亦發布了「遼航警0141」、「遼航警0142」、「遼航警0144」3個總體時間在7月26日至8月2日之間，位於渤海與黃海北部海域的「軍事行動」和「實彈射擊」的禁航通告。

從已公布的3個區域來看，應屬於東部戰區和北部戰區的轄區。早前，隸屬南部戰區的第74集團軍22日在官方微博，也發放在廣東湛江訓練場演習反恐的圖片。消息人士稱，「動用五大戰區全兵種的大型演習，若只為台灣不免有些『牛刀殺雞』」。

多主城市有航班延誤 多因軍演

有民航人士向本報證實，民航局空管局近日接獲軍方演習通知，要求對空域作調整保障。在上月30日晚，多個涉及西部和中部戰區重要城市，民用航班進出港出現大規模延誤。上月31日下午2時30分至5時30分及當晚6時30分至9時30分，北京、南京、成都、石家莊、廣州等分佈五大戰區的多個主要城市，均出現航班大規模延誤和個別航班取消的情况。記者查詢發現，除廣州外，其他城市均可能不受天氣影響。而這些進出港航班，除起降時間較為集中在上述時間外，甚至涵蓋部分國際航線。有相關人士向本報證實，延誤大多與軍演有關。

明報記者