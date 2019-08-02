特朗普：9月對華3000億貨品徵10%關稅 中美外長會晤 王毅：阻中國發展做不到

特朗普在Twitter中稱，貿易談判代表回國後指與中國在將來簽訂協議問題上有建設性對話，但認為中國早應在3個月前與美國簽訂貿易協議，不過北京方面在簽約前卻決定重新談判。

特朗普又稱，中國同意購買大量美國農產品，但沒有實現；再加上「我的朋友」中國國家主席習近平曾說會阻止芬太尼（Fentanyl）出口到美國，不過至今仍沒做到。特朗普說會與中國繼續談判，但美國會對中國出口美國的3000億美元貨品徵收10%的關稅，此前美國已向中國的2500億美元貨品加徵了25%的關稅。

重申有共同利益 可更多合作

王毅與蓬佩奧會面約30分鐘，討論了「有關提升穩定雙邊關係等問題」。新華社報道，王毅引述蓬佩奧日前的觀點稱，中美之間雖價值觀不同，但有共同利益，可開展很多合作；但中方也認為，雙方需加強溝通，減少誤判，尋求中美雙贏、世界共贏的相處之道。王毅呼籲美方正確看待彼此戰略意圖，稱試圖阻撓中國的發展進程既不公平，也做不到；另敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。

蓬佩奧表示，兩國元首的會晤為美中關係的發展指明了方向，重申美國無意遏制中國的發展，願同中國開展廣泛領域合作，並希望推動經貿磋商。在兩岸問題上，蓬佩奧亦重申美國承認「一個中國原則」。蓬佩奧其後又在twitter發帖稱，他與王毅就中美關係、朝鮮及其他雙方關注的話題進行了深入交流，並說「在可促進美國利益的方面，美國都願意與中國合作」。

蓬佩奧：美無意遏制中國發展

而在周三，在曼谷出席東盟外長系列會議的王毅應詢有關中美貿易談判問題時表示，中美重啟磋商是落實兩國元首在日本大阪達成的重要共識，並用了與官媒報道同樣的字眼，評價談判「坦誠高效」。

北京：中美今月密集溝通

王毅指出，中美經貿磋商重啟證明，不管兩國之間有多麼複雜的問題甚至尖銳的矛盾，雙方還需要也應該坐下來面對面溝通，共同找到妥善解決問題的辦法。與蓬佩奧的會面計劃，也是王毅在該場合預告的。

中美經貿磋商團隊周三在上海結束最新一輪貿易談判，約定9月在華盛頓續談。中國商務部新聞發言人高峰昨在例行記者會上介紹了前天談判的要點，表示雙方將在8月繼續密集磋商，為9月的高級別磋商打下基礎。高峰也提到，上月19日以來，中國一些企業向美國農產品供貨商進行詢價，涉及大豆、棉花、豬肉、高粱等，並指「根據市場條件，已經有一批農產品採購成交」。但他並沒透露成交的數量或金額。

明報記者

（中美角力）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676