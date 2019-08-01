提前結束 中美同稱具建設性 貿談無突破 9月華府再續

美：華確認增購農產品

華：美將創良好條件

自5月談判破裂，中美終恢復會面磋商。國務院副總理劉鶴領頭的中方談判團隊昨天與美國貿易代表萊特希澤、財長梅努欽帶領的美方團隊舉行了約4小時的會談。與會者還包括商務部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發展改革委副主任寧吉喆、農業農村部副部長韓俊、商務部副部長王受文等官員。據路透社報道，會談提前約半小時結束，下午1時45分左右，美方官員即離開西郊賓館前往機場返美。

中國商務部傍晚發布聲明稱，中美雙方「按照兩國元首大阪會晤重要共識要求，就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高效、建設性的深入交流」；另外「雙方還討論了中方根據國內需要增加自美農產品採購以及美方將為採購創造良好條件」。白宮新聞發言人稍晚亦發聲明，稱雙方討論了包括強制技術轉移、知識產權、非關稅壁壘及農業等方面的問題；並指中方「確認了增加採購美國農產品的承諾」。美方聲明也稱談判「有建設性」，表示期待9月初與中方在華盛頓再就達成「可執行的貿易協議」磋商。

《華爾街日報》報道引述中方專家及關注貿談的人士稱，儘管北京表現出談判意願，但似乎也在採取拖延談判的策略，以爭取更好的協議。

回應特朗普 華春瑩：只想呵呵兩聲

美國總統特朗普日前在Twitter威脅，若北京想拖到明年美國大選後，只會得到一個更差的協議。中國外交部發言人華春瑩昨在記者會上表示，對特朗普的言論她「只想呵呵兩聲」，抨擊美國過去一年來「出爾反爾、言而無信、反覆無常」有目共睹，奉勸美國更多展現誠意和誠信。

本輪談判前夕，中美雙方都釋出對談判抱持較低期待的信息，因為在華為等多個問題上雙方仍各不讓步。美國商務部長羅斯周二表示，或將在下周前回應美國科企早前提出的對華為出口許可申請。對於美國此舉會否受貿談影響，華春瑩表示，中方對華為應對當前局面有充分信心，着急的應是美方。

明報記者

（中美角力）