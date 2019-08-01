柯文哲組台灣民眾黨 8．6生日成立

傳合作戰大選 郭台銘：沒聯繫

「ETtoday新聞雲」及《聯合報》報道，柯營幕僚證實，台灣民眾黨預計8月6日正式成立，有其意義存在；當天不僅是台灣民主運動先驅蔣渭水的生日，也是柯文哲生日。台北市府副發言人柯昱安說，詳細情形柯文哲將於今天聯訪時間統一說明。蔣渭水在日據時期、1927年7月10日成立台灣民眾黨，後人尊為「台灣新文化運動之父」。柯的幕僚稱，蔣渭水的職志一直是柯的信念也是從政理念，如今組黨也是為了宣揚蔣的理念。

內政部民政司長林清淇昨向中央社證實，收到台灣民眾黨開籌備大會的公文。對於柯文哲要組黨，據《中國時報》消息稱，郭台銘辦公室昨發出聲明：「關於媒體詢問台北市長柯文哲先生籌組政黨，台灣民眾黨，我方是經由媒體告知，事前與柯市長沒有相關連繫，郭台銘先生對此也無任何評論與意見！」

學者：鋪路選總統 柯郭非互補

香港中文大學社會科學院客席講師葉國豪早前對本報稱，柯文哲不可能以無黨派的身分參選總統；如今柯組黨，將是鋪路選總統的一個動作。不過葉國豪認為，柯2020年的選舉未必能選上，「只是在爭取2024（選總統）的籌碼罷了」。對於柯郭配，他認為郭台銘對柯的基本盤只能是傷害，而不是互補；又指郭投柯營也不現實，「郭不會加入民眾黨，也不會做副手」。

明報記者