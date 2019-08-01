旅業：大選年舉動 台媒：懲罰反送中

京學者：免綠營渲染陸客言行助選

李敖之子、作家李戡昨日表示，大陸來台消費的主力是旅行團，若為影響選情，「該停的是旅行團，而非自由行」。他認為自由行有機會接觸台灣各類人士，官方難以管制，加上最近因「反送中」出現的「赴台政治避難」的形勢，北京不想看到有人仿效。李未有說明大陸旅行團佔陸客整體消費的比例。

有北京涉台學者向台媒表示，今年上半年陸客赴台人數大增，大陸避免變相幫蔡政府助選，營造陸客踴躍赴台榮景；從陸客角度，隨着選情白熱化，台灣社會恐激化對立，自由行陸客身處其中也存在人身安全隱憂，此外，若因陸客個人言行，被綠營渲染消費，甚至解讀為對岸介入選舉，也非大陸樂見，因此暫時管制自由行，也可避免節外生枝。

《解放軍報》同日刊文促完全統一

另邊廂《解放軍報》昨刊文，稱實現祖國完全統一是不可阻擋的歷史大勢，否則「談不上真正意義上的民族復興」。文章稱「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而終結」，又指中國軍隊將不惜代價堅決捍衛祖國統一。