「鑑於兩岸關係」 陸停赴台自由行 即日生效 台料陸客半年減70萬

團體遊已獲批簽注不受影響

昨日上午，暫停自由行的消息已在大陸一些旅社內部及「台灣自由行」等自媒體平台流傳。台灣旅遊業派駐大陸代表亦稱接獲消息，指陸方預計停發簽注6個月。大陸文化和旅遊部官網下午發出正式公告，稱鑑於當前兩岸關係，海峽兩岸旅遊交流協會決定自8月1日起暫停全數47個城市內地居民赴台個人遊試點，惟未有進一步說明，也未提及何時恢復。

本報記者昨日向福建省出入境管理局查詢，證實台灣自由行個人旅遊簽注（G簽）將停辦，已辦理的G簽有效期內仍可使用。管理局指出，接獲的通知僅針對個人旅遊簽，其他簽注（團隊旅遊、探親、應邀、赴台就學等）未受影響。多家旅行社對記者表示，目前仍提供赴台團體遊項目，有旅社稱需自行湊夠人數成團，亦有旅社稱可單人拼散客團，又告知需交5萬元人民幣保證金。昨日下午，各個試點城市湧現辦理G簽的排隊人潮（見另稿）。有報道指，部分省份在通知下發前，已先行在出入境業務網站取消「個人旅遊」的申請選項。

陸委會斥片面毁協議

行政院指兩岸同受罰

台灣陸委會昨日回應稱，大陸客赴台自由行是依照兩岸兩會「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議修正文件一」及相關文件辦理，陸方未與台灣溝通，片面破壞協議，陸委會表達嚴正抗議及譴責，後續將透過「旅遊小兩會」（海峽兩岸觀光旅遊協會、海協兩岸旅遊交流協會）持續溝通。行政院表示，大陸以為可藉此舉懲罰台灣政府，「實則懲罰了雙邊人民」。台灣交通部觀光局表示遺憾，稱歡迎陸客來台立場不變，希望政策盡快恢復正常。民進黨發言人譴責北京是單方面割斷兩岸交流的元兇，強調兩岸旅遊不該成為「以經逼政」的老把戲。

去年底台灣「九合一」選舉藍營大勝，今年大陸赴台旅遊回溫。據台灣交通部觀光局統計，今年上半年陸客赴台人數達167萬人次，較去年同期增長近三成。另據台內政部移民署統計，今年5月入境的自由行陸客為10萬2080人次，平均每天達3293人次；2011年6月底大陸開放自由行，至今年5月底，赴台自由行的陸客總人數超過723萬人次，平均每天約2499人次。

上半年赴台陸客增三成

綜合多家台灣媒體報道，台灣觀光協會副理事長柯牧洲表示，觀光是外交的延伸慣用手法，但過去大陸公安局多只會限制團體旅客，從未停止個人通行證申請，此舉「非常不正常」，最壞估計本月到明年2月來台陸客將減少70萬人。觀光業估計，僅自由行市場就會損失約200億新台幣（約50億港元）。台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶稱，台灣旅遊業目前都在觀望，8月初期影響應該不大，9月後才會有明確影響，因為陸客消費力強，預期對觀光收入影響較大。交通部長林佳龍表示，預計到大陸可能對台觀光產業的緊縮，已提前與行政院討論應變計劃；並表示今年第四季將投入36億元新台幣預算，推動旅遊業。

2008年6月，海基會和海協會在北京簽署《海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議》，同年7月首個大陸赴台旅行團啟程。2011年起，大陸分5批開放居民赴台自由行試點，首批率先開放北京、上海、廈門居民，2012至2015年間陸續開放。目前的試點城市包括天津、重慶、南京、廣州、杭州等共47個。

明報記者

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