自認「呼格冤案」真兇伏法 法庭不確認 另涉10年殺6人姦12女判死

中新社報道，最高院經覆核確認，1996至2005年間，趙志紅在內蒙古呼和浩特市、烏蘭察布市等地，連續犯下故意殺人、強姦、搶劫、盜竊等罪共計17宗，共殺死6人，姦淫幼女2人、婦女10人，還多次搶劫盜竊，「犯罪性質特別惡劣，手段殘忍，社會危害極大，後果和罪行極其嚴重」。呼和浩特市中院昨晨遵照最高法院院長簽發的執行死刑命令，對趙執行死刑。

趙志紅臨刑前拒見親屬

新浪網報道，臨刑前，趙志紅拒絕會見其近親屬。《瀟湘晨報》找到趙志紅的父親趙國喜，他說不知道兒子被執行死刑，這些年沒和兒子聯繫。

現年47歲的趙志紅2005年落網，在案件審理時幾經波折，《人民日報》報道，對於一審二審裁判認定趙志紅作案21宗，最高法覆核後，對其中事實清楚，證據充分的17宗予以確認，不予確認的4宗中包括楊姓女子被害案，亦即「呼格案」。

呼格案青年枉死 趙被捕後始昭雪

1996年4月9日，內蒙古呼和浩特市第一毛紡廠宿舍旁的女廁內發生姦殺案。年僅18歲的報案人呼格吉勒圖被認定為兇手，被拘62天後遭法院判處死刑並立即執行。直到趙志紅被捕後交代所犯多宗案件，其中包括「呼格案」，「一案兩兇」隨即引發全國關注。「呼格案」2014年再審，改判呼格吉勒圖無罪；該案也被列為當年的法治十大影響力事件。

最高院刑五庭負責人昨表示，雖然趙歸案後主動並始終供認強姦殺害「呼格案」中的被害人楊女，其供述的作案地點、主要手段等內容，與現場勘查筆錄、屍體鑑定意見等證據大致印證，但他關於作案的具體時間、被害人衣著、是否從被害人身上搜取財物等細節供述前後不一。另外，趙對部分重要情節的供述也與其他在案證據不一致。據此，最高院稱不能根據趙的供述認定他是呼格案兇手。