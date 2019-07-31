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2019年7月31日星期三
中國要聞
和平飯店工作晚宴 賞浦江夜景 中美今上海談判 特朗普再放狠話
曾提供實驗室 Google華為合作密切
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嚴陣國慶安保 粵公安誓師
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中國評論：政治局會議欠新意 上將晉銜成焦點 ／文：孫嘉業
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草原「天眼」佐證太陽活動可被預測
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嚴陣國慶安保 粵公安誓師
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【明報專訊】今年是中共建政70周年，當局高度重視國慶安保。廣東省公安廳昨日在佛山舉行廣東公安機關國慶安保誓師大會暨夏季大練兵啟動儀式，圖為參加演練的攀登車。
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