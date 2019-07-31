新疆主席：歡迎傳媒官員任訪教培中心

副主席：中心借鑑國際反恐做法

雪克來提昨聯同新疆副主席艾爾肯．吐尼亞孜和常務副主席張春林見記者，雪克來提透露，新疆現有人口約2500萬，2.48萬座各類宗教活動場所及2.93萬名教職人員，包括2.44萬多座清真寺。被問及「再教育營」羈押維吾爾族人時，艾爾肯先駁斥這是「個別國家和媒體別有用心的顛倒是非、誣衊抹黑」，教培中心是「中國政府學習借鑑國際社會的一些成功經驗和做法，響應聯合國大會作出的關於聯合國全球反恐戰略的決議」的做法。至於人數，他僅稱中心人員「是流動的，進出是動態的，現在多數已經結業並就業」，稱兩年來結業學員達九成。

稱保障信仰自由 學習期間禁宗教活動

艾爾肯又稱，教培中心完全合法，充分保障學員在學習期間不受任何侵犯，嚴禁以任何方式人格侮辱和虐待學員；充分保障人身自由，有事可請假，定期回家；充分保障學員在日常生活中使用自己的語言和文字；充分保障、尊重少數民族的生活習慣；充分保障保護學員的宗教信仰自由，按照國務院《宗教事務條例》，在學習期間不允許展開任何宗教活動，但是他回家可根據個人意願，展開合法宗教活動。

土耳其外長晤王毅 將派團訪疆

另據路透社報道，土耳其外長恰武什奧盧與中國國務委員兼外長王毅昨在泰國會面，談及在疆土耳其人的情况，土方將派出觀察團到訪新疆。