曾提供實驗室 Google華為合作密切

合研喇叭手機 美禁令後停止

報道指，華為原打算和Google合作開發一款智能喇叭，並在今年的柏林國際電子消費品展覽會（IFA）將其推向全球市場（包括美國），但5月後兩家公司的軟件合作被打亂，計劃也很快「流產」。報道還稱，華為此前給Google代工Nexus 6b手機時，Google在矽谷總部接待了近100名華為工程師，還給他們提供實驗室，「兩家公司的員工關係密切，會一起吃晚飯喝飲料」。一名參與該項目的華為員工透露，華為工程師從Google的同行那裏「學到了很多」。

華為董事長：未來增長壓力較大

另外，華為昨舉行業績發布會，董事長梁華表示，公司業績受美國將華為納入實體清單等因素影響，下半年和明年的增長壓力較大，要保障供應鏈。他表示這些因素對公司全年業績有一定影響，但會繼續「補洞」。華為今年上半年銷售收入4013億元人民幣，增長達23.2%。