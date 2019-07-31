和平飯店工作晚宴 賞浦江夜景 中美今上海談判 特朗普再放狠話

新華社報道，美國財長梅努欽和貿易代表萊特希澤率代表團昨日分別抵達上海。萊特希澤中午12時半抵滬，梅努欽則於下午3時半到達。在美方下榻的上海外灘茂悅酒店，中午已有很多記者守候，現場相片顯示有便衣安保舉傘區隔人群，遮擋拍攝。

隨後美方代表團在傍晚6時55分抵達同在外灘的和平飯店，並與中國代表團會面。《環球時報》微博稱，雙方在此舉行工作晚餐，中方團隊牽頭人、國務院副總理劉鶴為美方代表團接風。晚宴後8時許，劉鶴與梅努欽、萊特希澤3人登上飯店9樓平台共賞浦江夜景，並以陸家嘴金融區夜景作背景拍照留念，車隊其後於8時25分離開飯店。

擁有90年歷史的和平飯店，是新中國剛成立時在上海的市政中心辦公室，接待過美國前總統克林頓等政要，1971年展開「乒乓外交」的美國乒乓代表團訪華時也下榻於此。

特朗普斥華拖時間未兌諾買貨

雙方今日將在上海長寧區西郊賓館展開正式談判。外界預期雙方的話題將會觸及知識產權、強制技術轉移、非關稅壁壘、農業、服務、貿易逆差、執行機制，估計不會取得重大突破。

特朗普昨晚連發多條Twitter，指美方團隊正與中方談判，但中國總在最後一刻按自身利益更改協議，又炮轟中方仍沒兌現承諾購買美國農產品的迹象。他稱若成功連任，將令兩國貿易協議的條件比現時更嚴苛，甚至不會達成協議。他又表示中國因美國對華施加的關稅，已損失500萬個工作職位及200萬份製造業工作，中國的經濟目前是27年來最差，而美國經濟近年則變得比中國「強大得多」。

《環時》總編：美打壓伎倆非好習慣

《環球時報》總編輯胡錫進隨後轉發特朗普Twitter帖文時回應說：「無論什麼時候進行談判，美方都會提出打壓的伎倆。真的不是個好習慣。美國人需要改變他們的談判風格，表現出更多誠意，而不僅是揮舞着堅持。事實證明，過去一年半的大棒對中國來說毫無用處。」

路透社：會談聚焦華為鬆綁

路透社昨日引述談判相關人士報道，除增購農產品事宜，華為將成此次磋商主要話題。大阪峰會時特朗普曾承諾「鬆綁」華為，報道指美國商界聞風而動，35家高科技公司近期向商務部提交了50項對華為銷售許可證申請，但未獲回應。報道稱，這情况恐讓貿談蒙上陰影。

明報記者

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