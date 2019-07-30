6省打擊「精日」 多人刑拘判囚

近年來，內地出現極端崇拜日本及自認精神上屬於日本人的「精日」現象，相關行為涉嫌違法。澎湃新聞網報道，遼寧大連、安徽淮南、湖北武漢、湖北宜昌、安徽宿松、江蘇南京等6地警方分別通報稱，抓獲9名「精日」和為「精日」提供服務者。

網上「辱華」 稱南京屠殺虛構

湖北省武漢市及宜昌市警方通報稱，湖北孝感人張×曦涉嫌長期編造反動謠言，肆意辱駡和攻擊其他愛國網民；利用網絡暴力對恐嚇他人等，目前已被批捕。而同為「精日」的李×龍認錯態度較好、主動交代其他「精日」的網上違法犯罪活動線索，被警方批評教育。

安徽省淮南市及宿松縣警方通報稱，疑犯張×寧涉嫌炮製「豬頭人身」系列「辱華」、「反華」漫畫300多幅 ， 由在日華人盧×網上炒作，發布違法貼文140多篇。目前張×已被逮捕；葉、徐、劉、廖等4名疑犯非法竊取公民信息近兩萬條，並在網上出售給反華「精日」群體。3月19日，當地法院判處4人有期徒刑6至14個月、緩刑1年等刑罰。

此外，遼寧大連市警方通報，疑犯盧×在境內外網站大肆散佈「反華」、「辱華」漫畫，持續發表煽動「反華」、「仇華」和抹黑國家的「精日」言論 ，在盧×從境外回國時將其抓獲。目前盧×亦被批捕 。南京市警方稱，自去年以來盜取近百新浪微博帳號，發布諸如「南京大屠殺是虛構」、「日軍侵華是出於和平目的」等言論的戴×翼，蠱惑青少年加入「精日」組織，宣傳日本軍國主義思想。因構成尋釁滋事 ，被南京市公安局建鄴分局刑事拘留 。