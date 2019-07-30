黃琦泄國家秘密罪成囚12年 六四天網創辦人 前律師：當局設局報復

家屬未獲宣判通知 沒律師代理

綿陽中院在網上發布公告指，昨日上午，該院對被告黃琦故意泄露國家秘密、為境外非法提供國家秘密一案進行宣判，黃琦以故意泄露國家秘密罪判囚3年，以為境外非法提供國家秘密罪判囚11年，剝奪政治權利4年，並處沒收個人財產人民幣2萬元，決定執行有期徒刑12年，剝奪政治權利4年，並處沒收個人財產2萬元。

台灣中央廣播電台引述消息人士指，這次宣判事前家屬並未獲得任何通知。此前，包括隋牧青、劉正清和張贊寧等律師都曾經代理過黃琦的案子，但這些律師先後遭到當局吊銷律師執照等打壓，最後導致黃琦的案子沒有律師代理。

知名維權人士 多次入獄

黃琦籍貫四川，現年56歲，黃琦在1999年設立「六四天網」網站，期許為無權無勢者發聲。2000年，黃琦因網絡言論被捕入獄，當局後來以煽動顛覆國家政權罪，判處黃琦5年徒刑。出獄第二年，黃琦改組「六四天網」為「中國天網人權事務中心」。2008年，汶川大地震後，黃琦積極參與救災，並且在網上撰文揭露「豆腐渣」工程而再度被捕，當局以「非法持有國家機密文件罪」，判處黃琦3年徒刑。

2016年4月6日，「六四天網」發出消息說，四川省委書記王東明已經下令，指示綿陽警方「收拾黃琦」，四川警方因此指控黃琦泄露機密。當年11月28日，黃琦被捕。在四川綿陽看守所被超期羈押期間，黃琦遭受毆打虐待，導致腎臟病惡化，全身浮腫，申請保外就醫，亦多次被拒。維權網報道，去年7月28日，黃琦辯護律師隋牧青經半年來6次長途奔波交涉後，在綿陽市看守所成功會見了重病之中的黃琦。

昨日，曾經擔任黃琦律師的隋牧青對香港電台稱，判決在意料之內。他表示，綿陽市一名公務人員起初故意向一名訪民，提供一份涉案文件，該名訪民其後將文件交給黃琦，但當局在黃琦被拘捕後，才將有關文件定性為秘密文件。