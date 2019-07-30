與華南沙對峙 專家：越決不讓步

萬安灘越南鑽井作業時間延長

本報月中報道，中國石油勘探船「海洋地質8號」本月初進入南沙群島與越南有主權爭議的萬安灘勘探石油，越方派出數艘海警船趕赴現場。中方探勘平台在數艘萬噸海警船護衛下，與越方船舶對峙。事件披露後，越南外交部兩次要求，侵犯越南水域的中國船舶必須立即撤離。中國外交部則回應，希望越南方面能切實尊重中國對有關海域所擁有的主權和管轄權，不要採取可能導致事情復雜化的任何舉動。

在對峙發生前，越南曾派出「白龍5號」（Hakuryu-5）鑽井平台前往萬安灘水域進行鑽探活動，中方指摘越方此舉侵犯中國在萬安灘的主權。英國廣播公司（BBC）指，越南公司證實已經把「白龍5號」鑽井平台的作業時間從7月30日延長到9月15日。

新加坡拉惹勒南國際研究學院的海事專家高瑞連（Collin Koh）指，在越南2017年取消同雷普索爾公司合同後，越南就決心不再對中國在壓力下做出讓步，維護在專屬經濟區內的能源勘探活動。

明報記者