李鵬告別儀式 江澤民露面七常委送別

六四鎮壓決策者 民望最低

李鵬因病於7月22日23時11分在北京逝世，享年91歲。李鵬在1989年六四事件前夕，曾反對與學生對話，又在北京部分地區頒布戒嚴令，是六四血腥鎮壓決策者之一。除了六四事件，三峽大壩工程也讓李鵬廣受非議。官方訃聞稱，李鵬「採取果斷措施制止動亂，平息反革命暴亂，穩定了國內局勢」，又稱是「中國電力工業的傑出領導人、核電事業的重要開創者」，但在民間，李鵬被視為民望最低的中國總理。

安保嚴密 持訃告證件方放行

昨日上午8時20分許，載有李鵬靈柩的靈車緩緩駛入八寶山革命公墓大禮堂。此前，當局已在八寶山革命公墓外50米範圍內設置路障和部署安保人員，嚴格查驗參加遺體告別儀式的人。除要求持有訃告外，還需有特別證件才可獲放行。大量來自全國人大、軍委等中共黨政軍首腦部門的車輛，在八寶山火葬場外一字排開；參加告別儀式的人士，冒雨步行數百米抵達告別廳。

新華社報道，昨日上午9時30分許，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、江澤民等，在哀樂聲中緩步來到李鵬同志的遺體前肅立默哀，向李鵬的遺體三鞠躬，並與李鵬同志親屬一一握手，表示慰問。胡錦濤在外地送花圈，對李鵬逝世表示哀悼。央視畫面顯示，自2007年10月中共十九大後未再公開露面的前國家主席江澤民，在工作人員攙扶下，攜夫人王冶平向李鵬遺體鞠躬致哀並慰問李鵬遺孀朱琳等家屬。

為悼念李鵬，昨日天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，以及香港、澳門特區，各邊境口岸，對外海空港口，駐外使領館均下半旗致哀。