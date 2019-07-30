解放軍台灣南北軍演 最近距金門55公里

演練區部分越台海中線

解放軍的東山島演習於29日上午6時在福建省對出海域開始，預定演練區有部分範圍越過台海中線。經比對，東山島演訓更接近台灣，且距離金門僅55公里。《聯合報》報道，台灣國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲稱，這是中共藉由原本排定的年度計劃戰訓任務，輔以精心規劃操作，營造政治效果，除達到對台北與華府施壓的目的，也能將緊張情勢控制在一定程度的範圍內。

台海軍退役軍官呂禮詩則認為，從解放軍在位於東海及台灣海峽南部的一南一北操演區，及其時間進程研判，解放軍將進行的是反介入及兩棲登陸演練。呂禮詩指，對照解放軍6月底在南海進行攻船彈道導彈試射，火箭軍與戰略支援部隊的協同作戰，應已完成驗證，舟山島以東的北部操演區先進行火箭軍的反介入演練，東山島在其後進行兩棲登陸操演，且遼寧號航空母艦可能參演，穿過台灣海峽或在台灣周邊海域進行操演。呂禮詩稱，雖然東山島演練區距離澎湖西嶼有150公里，但部分區域超越海峽中線。

專家：登陸操演 航母或參與

台國防部發言人史順文少將昨表示，台軍全程運用情監偵作為，能夠充分掌握台海周邊海、空域動態，即時應處，確保台灣安全與區域穩定。

另據日本防衛省統合幕僚監部最新發布的消息，當地時間7月27日，解放軍兩艘軍艦穿越宮古海峽南下。這兩艘軍艦分別為舷號131的052D型導彈驅逐艦太原艦和舷號532的054A型導彈護衛艦荊州艦。這也是中國海軍本月第二次穿越宮古海峽南下。