美促世貿改規則 華批自私自利

諷「做人不能太美國」

據澎湃新聞網報道，外交部發言人華春瑩昨表示，WTO不是任何一個國家或者少數幾個國家所有或話事，而是要尊重全體成員的普遍意願；WTO的發展中成員，按照什麼樣的標準、依據什麼樣的程序來確立，也應該由廣大的世貿組織成員來協商確立，特別是要尊重廣大發展中國家的意見。

華春瑩續稱，大多數WTO成員都主張，無論WTO如何改革，都必須維護特殊與差別待遇這些核心價值和基本原則。美方先後提交過兩份類似提案，都不成功，所以美方應該有自知之明，清楚自身的主張不得人心。

華春瑩最後指出，美國的做法進一步暴露其「任性、狂妄和自私自利」，與世界第一大國的地位不般配。她說：「現在中國有一句很『網紅』 （流行）的話，叫做『做人不能太美國了』，我們希望美方有些人能深刻地反省一下 」。