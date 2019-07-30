中方先購美農產品顯誠意 貿談今重啟 達全面協議預期低

央視：按需要採購更多農產品

美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）與貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）今日率團訪華，國務院副總理劉鶴為代表的中方談判團隊將在上海會晤美方代表團。

央視新聞周日表示，自6月習特會後，已有數百萬噸美國大豆裝船運往中國，並將根據國內市場需要，做出更多採購。不過路透社昨則指出，美國農業部數據顯示，在習特會到本月18日期間，僅102萬噸大豆被運往中國，比中國聲稱的少得多，且這些數據反映的是今年早些時候的採購。農業部預計將於本周公布最新數據。

《人民日報》則發表評論文章〈釋放誠意 相向而行〉，形容採購美國農產品取得進展，體現「中方落實中美兩國元首大阪會晤重要共識的務實舉措」。評論強調，中方始終「抱着極大的誠意與美方進行磋商，高度重視美方關切，努力尋找化解雙方分歧的有效途徑和辦法」，希望美方同中方相向而行。

美媒：談判或有溫和進展

但美國方面似乎普遍降低預期。《華爾街日報》引述知情人士表示，在早前導致談判破裂的問題上，包括美國堅持要求中國承諾修改法律以保護知識產權，取消對本國企業補貼，中方要求美國取消所有加徵關稅等，中美雙方不太可能取得重大突破，但或會有溫和進展。

另一密切關注談判動態的人士認為，這次談判可能取得的較小成果包括中國承諾買更多美國農產品、美國鬆綁華為禁令等。如中美可在上述兩點達成小型協議方面取得進展，或將為後續雙方在華盛頓的再度會談上解決更大問題奠定基礎。

報道引述美國貿易代表辦公室（USTR）法律顧問斯蒂芬•沃恩（Stephen Vaughn）稱，不論農產品採購或華為問題取得任何進展，特朗普的重點顯然還在要求中國做出「結構改變」，關鍵在於中國是否準備接受這一條件。

美國總統特朗普上周曾表示，若北京期待拖到明年美國總統大選之後談判，他並不會驚訝。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也在一次訪問中稱，他對談判不抱太多期待。

選址上海 分析：具象徵實際意義

這次談判首次移師上海，引外界熱議，據內媒報道是應中方要求。中國商務部早前回應指在不同地點磋商十分正常，上海具備開展磋商的良好條件。有內地經濟師分析，上海有「較好的象徵意義和較強的實際意義」：象徵意義在於，歷史上從「中美破冰」到正式建交，上海見證了中美關係發展；而實際意義方面，上海與長三角是中國對外開放最活躍的地方，即將推出的自貿區新片區對標國際，有望成為中美關係深化的「試驗田」。

明報記者

（中美角力）

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