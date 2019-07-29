重慶破跨省網絡製販槍案 繳槍39支

拘35人 繳獲子彈1500多發

新華社報道，今年2月，重慶兩江新區警方在工作中發現，線民「楓彩依舊」欲向線民「思琪」購買一支步槍，並以4.5萬元人民幣的價格在陝西銅川見面交易。警方循線追蹤，確定了槍支來源及買家、賣家、中間商的身分。至此涉及陝西、湖南、四川等多地的特大跨省網絡製販槍犯罪組織浮出水面。3月28日，重慶兩江新區警方在福建廈門、陝西銅川、江蘇南京、雲南昆明等地同時收網，拘捕主要疑犯余×、張×等10人，繳獲槍支6支，子彈185發，槍支配件20多件。

買家多愛好者 用於收藏打獵

專案警方據此發現涉槍線索50多條，指向涉嫌非法買賣製造槍支疑犯共30多名，涉及全國20多省區市。根據警方掌握的線索，至今年7月中旬，所有35名疑犯均被拘捕歸案。據主要疑犯余×稱，這些槍支買家大多是槍支愛好者，買槍的目的多用於收藏和打獵。目前，中間商余×、槍支來源上線張×、和買家楊×等已被檢察機關批准逮捕，案件正在進一步偵辦。