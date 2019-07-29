稱華山撈屍隊謀害遊客 造謠者被拘

造謠撈屍隊為賺佣金謀害落單者

中新網報道，近兩年來，華山地區發生數宗非正常死亡事件。有網民發帖稱，華山上有專門負責撈屍的隊伍，為了能夠賺取佣金而不惜專門謀害落單的遊客。此消息一經傳播，引起人心惶惶。

據陝西渭南警方通報稱，近日，接到華山旅遊集團工作人員報警，指控網民「WGB9232111999」在網上發布信息造謠。網帖稱，華山上存在撈屍隊，每在懸崖下面撈一個人上來費用是人民幣1.5萬元以上，而為了能夠賺取高額佣金，這支撈屍隊不惜專門謀害落單的遊客。網帖並奉勸遊客不要到華山旅遊。警方通報稱，信息在社會上造成不良影響。經初步查明，該網民真實姓名為魏×寶，為湖北省洪湖市人。陝西華陰市公安局網安大隊民警立即趕赴湖北省洪湖市，並在當地警方配合下，拘捕魏×寶，經訊問，魏已如實交代在網上不實言論的違法事實。目前，魏×寶已被湖北省穀城警方行政拘留。

遊客華山遇害 輿論關注

此前，有遊客在華山旅遊遇害，輿論廣泛關注。前述謠言在熱點事件中獲得廣泛傳播，亦被媒體關注。魏×寶稱，不實言論給景區造成了不良影響，給網民遊客帶來恐慌，對此深表歉意，願意承擔法律責任。他同時承諾，「立即刪除不實信息，以後不再信謠傳謠，遵守法律法規，做一個合格守法的公民和網民」。