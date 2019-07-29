查假水泥「啞答」記者 官媒轟幹部醜態畢露

河南學校施工 混凝土不凝固

央視《經濟半小時》報道，今年3月，河南省鹿邑縣觀堂鎮的志成實驗學校從鹿邑縣水泥經銷商張記芳處購買了25噸「海固中聯牌」水泥，付款9750元人民幣。次日，施工隊打地基時為宿舍樓預製了用於承重、抗震的地梁。但3天後，施工隊準備立鋼架、豎梁作業時發現，通常3天就會凝固的地梁混凝土依然稀鬆，施工被迫停止。4月4日，地梁混凝土依舊未凝固，校方於是懷疑買到了「假水泥」。並將水泥樣品送往河南省淮陽縣億捷工程品質檢測有限公司化驗，樣品顯示水泥抗折強度、抗壓強度均未達標。誌成實驗學校校長張光啟表示，4月中旬鵬源建材派人取樣回廠檢測後稱水泥「合格」。校方於是向水泥廠方山東省棗莊市鵬源建材有限公司提出索賠，雙方就賠償問題一直未談妥。

央視記者採訪調查組：對神技目瞪口呆

7月15日上午，央視記者在河南鹿邑志成實驗學校調查問題水泥事件時，巧遇山東省的公安、工商、質檢部門組成的二次取樣調查組。央視記者隨即對調查組進行採訪，未料自稱是棗莊市台兒莊區市場監督管理局幹部的帶隊負責人、台兒莊區市場監督管理局公平交易工作室副主任王濤先是表示未接上級授權不能接受採訪，而後面對記者的提問，乾脆光張嘴不出聲表演起了「啞語」。央視記者表示，他從事新聞行業近24年，首次遇到這種在調查組前口若懸河，一面對鏡頭便裝失語的幹部，「對其神技，我目瞪口呆」。

未正當回應採訪被停職

「啞語」幹部經央視播發後，迅速引發輿論聲討。《人民日報》官方微博發布評論，斥該負責人醜態畢露、不僅可笑、而且可怕，並指出「職責範圍內的事，無權閃躲。姑息就是縱容，失語就是失職」。

昨日下午，棗莊市台兒莊區人民政府官網發布公告，稱王濤在鵬源水泥案件調查中，未能採取正當方式回應記者調查採訪，態度不積極、不端正，且在社會中造成不良影響。經局黨組研究，決定暫停王濤在公平交易室副主任職務。