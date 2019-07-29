北戴河會議料討論香港議題

依慣例常委先地方調研

中美經貿團隊將於7月30日至31日，在上海進行第12輪經貿磋商。消息人士指，磋商結束後，北京將進入北戴河夏休（北戴河會議）時間。中共政治局常委王滬寧27日到中華全國總工會機關調研，至此，7名政治局常委在短短兩周內相繼接力考察，這被外界認為是北戴河會議即將召開的信號，進入夏休時間後，常委們將「神隱」一至兩周。依照慣例，在進入北戴河會議時間前，常委們多會先到地方調研。

中美貿戰討論重點

由於中美經貿磋商進入關鍵時刻，北京消息人士指，包括中美貿易戰在內的經濟問題將是北戴河討論的重點。此外，由於香港的抗議活動仍未平息，恰逢中共建政70周年大慶臨近，中共高層料將討論香港反修例議題，避免香港紛爭影響建國大慶。

美國克萊蒙特‧麥肯納學院政府學教授、「中國通」裴敏欣上周五在《日經亞洲評論》刊文說，香港的事件似乎正在失去控制，但推斷習近平以及參加北戴河的中共高層不太可能下令對香港暴力鎮壓。

明報記者