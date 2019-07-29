藍營正式提名韓國瑜選總統

【明報專訊】台灣高雄市長韓國瑜在昨天國民黨代表大會上正式獲得提名參選總統。他致辭表示，明年「選的不是顏色，而是方向」，並痛批民進黨為了爭奪權力讓台灣民主和經濟退步，呼籲海內外僑胞共同保衛中華民國，讓民進黨下台。綠營反擊指，不敢對香港反修例表態、反為一國兩制背書的韓才是要「毁滅中華民國」。
籲衛中華民國 批民進黨執政
中央社報道，國民黨第20屆第3次全代會昨在新北市板橋體育館舉行，大會正式提名韓國瑜為2020總統參選人。韓國瑜隨後致辭表示，「一場保衛中華民國的真正戰役才正要開始」，「明年我們選的不是顏色，而是方向；不是選擇藍色、綠色、白色，而是選擇台灣，選擇中華民國，選擇走向正確的方向」。
他又痛批民進黨執政，稱「有理想、清廉的民進黨已經消失了。今天蔡英文執政的民進黨，已經傷透了台灣民眾的心」，認為台灣需要「重整旗鼓，重新開機」，台灣人民「不要又酸又辣又骯髒的政治」，而要「又香又甜又快樂的生活」。韓國瑜最後還向海內外僑胞喊話，呼籲與國民黨「共同保衛中華民國」，「一定要把無能亂搞的蔡英文政府拉下台」。
吳敦義盼郭台銘團結
包括台前總統馬英九、前副總統連戰、吳伯雄、洪秀柱等黨內高層，在初選中落敗的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等均出席了全代會，唯獨同樣落選的鴻海前董事長郭台銘因人在國外而缺席。黨主席吳敦義對此表示，國民黨只要分裂就會有利於蔡英文延續「劣政」，希望郭台銘念及國民黨重返執政的目標，聽取他的「肺腑良言」，呼籲黨內團結一致。
綠營批韓毁台民主自由
針對韓國瑜在致辭中批評民進黨，蔡英文競選連任發言人阮昭雄回應稱，國民黨推出不敢對香港反修例表態、還到中聯辦「為一國兩制背書」的韓國瑜參選，就是要毁滅中華民國、毀滅台灣今日的民主自由；民進黨主席卓榮泰則問韓國瑜「當你走入中聯辦時心裏可曾想到中華民國？」
另邊廂，一直未鬆口會否參選的台北市長柯文哲則再被媒體追問，是否有可能跟郭台銘合作。聯合新聞網引述柯文哲表示，只要對台灣有利的都可以合作。柯稱他最近未與郭有聯絡，至少等郭回台，有機會可再討論。