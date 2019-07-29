藍營正式提名韓國瑜選總統

籲衛中華民國 批民進黨執政

中央社報道，國民黨第20屆第3次全代會昨在新北市板橋體育館舉行，大會正式提名韓國瑜為2020總統參選人。韓國瑜隨後致辭表示，「一場保衛中華民國的真正戰役才正要開始」，「明年我們選的不是顏色，而是方向；不是選擇藍色、綠色、白色，而是選擇台灣，選擇中華民國，選擇走向正確的方向」。

他又痛批民進黨執政，稱「有理想、清廉的民進黨已經消失了。今天蔡英文執政的民進黨，已經傷透了台灣民眾的心」，認為台灣需要「重整旗鼓，重新開機」，台灣人民「不要又酸又辣又骯髒的政治」，而要「又香又甜又快樂的生活」。韓國瑜最後還向海內外僑胞喊話，呼籲與國民黨「共同保衛中華民國」，「一定要把無能亂搞的蔡英文政府拉下台」。

吳敦義盼郭台銘團結

包括台前總統馬英九、前副總統連戰、吳伯雄、洪秀柱等黨內高層，在初選中落敗的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等均出席了全代會，唯獨同樣落選的鴻海前董事長郭台銘因人在國外而缺席。黨主席吳敦義對此表示，國民黨只要分裂就會有利於蔡英文延續「劣政」，希望郭台銘念及國民黨重返執政的目標，聽取他的「肺腑良言」，呼籲黨內團結一致。

綠營批韓毁台民主自由

針對韓國瑜在致辭中批評民進黨，蔡英文競選連任發言人阮昭雄回應稱，國民黨推出不敢對香港反修例表態、還到中聯辦「為一國兩制背書」的韓國瑜參選，就是要毁滅中華民國、毀滅台灣今日的民主自由；民進黨主席卓榮泰則問韓國瑜「當你走入中聯辦時心裏可曾想到中華民國？」

另邊廂，一直未鬆口會否參選的台北市長柯文哲則再被媒體追問，是否有可能跟郭台銘合作。聯合新聞網引述柯文哲表示，只要對台灣有利的都可以合作。柯稱他最近未與郭有聯絡，至少等郭回台，有機會可再討論。