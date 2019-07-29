解放軍高級幹部休養所 管理防務陸續交地方

將裁上千團級現役軍人編制

自中國推行「深化國防和軍隊改革」後，從2015年底到2016年底，主要聚焦「脖子以上」的改革，即主要改革高層領導指揮體系和「大腦」中樞機關。自2016年底始，則部署「脖子以下」的改革，即改革中層和基層軍事單位。據本報了解，因歷史問題，解放軍全軍團級編制以上幹休所近千個。除各軍區或軍分區外，各軍兵種亦有自己的幹休所。為便於幹休所的統一安置問題，2017年12月29日，全軍幹休所統一劃歸省軍區領導管理。以湖北省軍區為例，當年共在各軍兵種旗下接管幹休所逾20個。

高級幹休所首見士兵換保安

消息人士透露，將全軍幹休所統一管理並非最終目標，中央軍委擬將全軍各級別幹休所全部移交地方管理，使非現役官兵在層級管理上趨於平等。他稱，以被服務對象區分，在京解放軍幹休所共分為三個等級，第一級是開國將軍或88年授予將銜的退休將領；其次為在1949年後「參加革命」的退休將級幹部。此外是包括一般性的退休幹部和首長。

本月2日，位於海淀區、北京最後一個高級別幹休所的安全警衛工作已由軍方交予地方，崗哨亦由軍方現役士兵換為保安。消息人士稱，雖然軍方幹休所安全保衛工作由軍方交予地方在多年前便已實行（如北京軍區空軍在南二環某幹休所），但最高級別幹休所安全警衛工作移交給地方卻前所未見。

幹休所由士兵變保安的「換防」之初，有部分最高級別幹休所的退休幹部家屬多已屆90歲以上高齡，他們認為一生奉獻給部隊，臨到終老被部隊「拋棄」。但在「換防」工作完成後，除現役軍人調離外，其他管理方式仍延續從前制度，「換防」工作亦逐漸獲得認同。

退役軍人管理部暫管

最快年底交地方

消息透露，全國納入「換防」的最高級別幹休所一共有8個。目前暫時由新成立的退役軍人管理部代為管理，日後再移交地方。預計最快今年底，全軍幹休所「換防」工作將全部完成，屆時幹休所的軍產移交清算亦將同步進行。消息認為，設立數十年的軍隊幹休所已經不能滿足現代化軍隊建設的需要，幹休所移交地方，也可裁減上千個團級現役軍人編制。依照計劃，軍改將在2020年基本完成。幹休所交地方，軍產再進行脫離後，這也意味長達半個世紀的軍隊幹休所制度將走入歷史。

明報記者

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