曾破亞洲最大毒品案 公安副局長涉違紀被查

雲南紀委、監察委前日通報了尹大寶涉違紀違法受查的消息，《北京青年報》旗下微信公號「政知圈」報道，57歲的尹大寶是曲靖人，一直在家鄉工作，1982年進入當地公安系統至今，其中1987年至2000年擔任緝毒警。尹大寶2008年升任曲靖市公安局副局長，做了9年之後，2017年5月未屆退休年齡卻轉任公安局調研員。

《法律與生活》雜誌2008年報道，尹大寶曾偵破當年亞洲第一毒品大案，繳獲672.9公斤海洛因，劇集《公安局長3》正是以他為原型創作的。另一齣劇集《忠魂》中的「公安局副局長尹坤寶」的原型也是尹大寶。中國警察網稱，2009年播出的電視劇《緝毒先鋒》是根據4名緝毒英模的真實事迹改編，其中包括尹大寶。尹曾稱，自己有很多次臥底經歷，當過毒販面前的「買家」、毒品買主前的「賣家」，還有兩三次被毒販用槍指着頭。

亦為3劇集中好警察原型

此外，值得注意的是，今年3月雲南公安廳治安總隊總隊長早明光受查，他2010年至2017年擔任曲靖副市長、公安局長期間，是尹大寶的上司。一個月後，曲靖市公安局原常務副局長崔永亦宣告落馬。