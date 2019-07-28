粵建最大渡輪港 助海南交通升級 實現瓊州海峽水路公路鐵路無縫對接

澎湃新聞網報道，湛江徐聞縣政府證實上述消息。施工現場展示的公開信息顯示，徐聞港項目總投資為17.2億元人民幣，2016年9月開工。該工程的填海面積約76公頃，港池面積約56公頃，將建設16個客貨滾裝泊位和1個5000噸級危險品專用滾裝泊位，並配備防波堤、航道、危險品檢測站、綜合交通樞紐、車輛待渡場、惡劣天氣停車場等設施。按照規劃，徐聞港每年可容許320萬輛車和1728萬人次旅客通過。建成後通行瓊州海峽的航運時間將由以前的2至3小時縮短到一個多小時。

目前往來海南海口的徐聞海安港有12個碼頭泊位，可同時停靠10多艘船舶進行作業，但已不能滿足瓊州海峽日益繁忙的客貨流量。

造價17億人民幣 年底竣工

同時，徐聞港進港公路改擴建工程項目2017年10月動工，主線去年9月已建成通車。徐聞港緊鄰徐聞客運樞紐中心、徐聞火車輪渡碼頭，建成後將實現公路、水路、鐵路和城市交通的無縫對接。

徐聞縣地處瓊州海峽北岸，與海南隔海相望，與海口市最近直線距離12海里，處於泛珠三角經濟圈、環北部灣經濟圈、東盟自由貿易區交匯處，是大陸通往海南必經的咽喉之地。往來海口和徐聞的海上交通也十分繁忙，海口海事局早前介紹，今年上半年，瓊州海峽往來旅客達887.7萬人次，同比增長7.1%，再創歷史新高；運輸車輛181.9萬輛，進出港船舶3.96萬艘次，港口貨物吞吐量5575.5萬噸。

現滿負荷 減兩岸運輸壓力

隨着近年發展，海峽兩岸客貨滾輪渡運輸大部分時間都是處於滿負荷運行狀態，加上國際、國內貿易物流需求大幅提升，海南自由貿易試驗區和自由貿易港戰略佈局的影響，客滾輪渡運輸量居全國三大運輸黃金水道之首。目前，徐聞瓊州海峽北岸有海安港、海安新港、粵海鐵北港3個港口，其中海安港是中國最大的汽車輪渡港口，粵海鐵路輪渡碼頭是亞洲第一大火車輪渡碼頭。待徐聞港竣工後，瓊州海峽兩岸的交通運輸壓力將大大減輕。

徐聞縣政府提供的「海安新港現狀及規劃建設情况匯報」文件指出，徐聞港開港後，瓊州海峽北岸港口局面也將發生轉變，客滾輪渡將以徐聞港為主、海岸新港為輔。屆時，徐聞港將成為國際一流、功能最全、具有示範性的新一代客貨滾運輸港口。