駐京周記：京滬推垃圾分類 標準不同惹憂慮

6月18日，北京市城市管理委主任孫新軍在直播訪談節目中表態，將在北京推動垃圾分類立法。「上海已經明文規定，混合投放垃圾最高要處以200元罰款，而北京也不會低於這個數。」孫新軍說，現在北京市每天產生將近2.6萬噸的生活垃圾，人均每天1.1公斤。目前北京有29個垃圾處理終端設施，都在滿負荷運轉。而生活垃圾一般分四類：廚餘垃圾、其他垃圾、可回收物、有害垃圾。網民據此總結分類的方法，「能賣錢的藍桶桶（垃圾桶），易腐爛的綠桶桶，有毒有害紅桶桶，沒人要的灰桶桶」。

北京分類標準比上海粗糙

顯然這和上海將垃圾劃分乾濕等多類的精細方法相比，北京的垃圾分類標準更加粗糙，不過操作起來則更容易一些。但同為直轄市的一線城市，在發布關於垃圾分類的相關政策法規之時，採取的是不同的方法，卻令民眾有些頭大。更遑論還有44個城市將陸續推出相關政策，其規定是否「另闢蹊徑」誰也難以預料。

網民認為，垃圾分類固然可取，但標準多地多元，對於民眾而言則是一件極其費神的事情。更有網民笑稱，以後出差旅遊前要做好功課，首要要考量的便是當地的垃圾分類的法規，以免記錯城市丟錯垃圾而被處罰。

當然，僅以北京、上海兩城公布的垃圾分類方法的不同，便去揣測其他城市待公布的分類方法，多少有些武斷。但網民的笑言仍然表示出了民眾心中的隱憂。垃圾分類作為拯救環境的一項必然措施，固然有積極作用，但各地政府部門若不能統一相關規定，民眾易城而居卻惶惶恐恐，終究不是一個負責任的做法。

明報記者 鄭海龍