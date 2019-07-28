金磚國會議 王毅：維護多邊主義

稱世局不穩無損合作方向

新華社報道，王毅指出，當前，單邊主義、保護主義、霸凌行徑不斷抬頭，破壞國際規則、挑戰國際法治、擾亂國際貿易，加劇了世界的不穩定和不確定性。金磚國家不僅要唱響多邊主義的主旋律，也要把多邊主義落實到具體行動。王毅還談到了金磚國家的合作，指出金磚合作不是5國的權宜之計，不論國際風雲如何變幻，金磚合作的方向都絕不能改變。

5國外長在會上一致認為反對單邊主義和保護主義，加強全球治理，構建人類命運共同體；一致認為應通過對話協商解決地區熱點問題，此次外長會晤主要是為11月在巴西利亞舉行的金磚國家領導人會晤作準備。外長會晤後發表了《新聞公報》。

俄外長：挑撥俄中合作不會得逞

王毅還與俄外長拉夫羅夫舉行雙邊會談，俄羅斯衛星通訊社稱，王毅表示中俄關係日益牢固、堅韌，成為國際形勢中的穩定器。中方願在國際事務中同俄方肩並肩維護兩國正當權益和國際公平正義，背靠背促進地區及世界的和平穩定。拉夫羅夫也強調當前形勢下，俄中合作的全面性和戰略性進一步突顯。俄中戰略協作具有很強的內生動力，不受外部因素影響，任何試圖挑撥俄中合作的企圖都不會得逞。